Il Team Principal della Ferrari sul futuro della Rossa ai microfoni di Sky Sport: "Campionato nato male, ogni sviluppo di questa stagione è in funzione del 2021, quando mi aspetto un anno diverso. Stiamo lavorando in modo unito. Nel 2022 ci sarà discontinuità e quindi si aprirà una bella opportunità".

Mattia Binotto ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro della Ferrari, sia quello prossimo al GP dell'Eifel che, guardando più avanti, a quello dei prossimi anni. "Avevamo degli aggiornamenti in Russia, abbiamo completato qui il pacchetto e ne porteremo altri a Portimao - ha spiegato il Team Principal della Rossa -. Questo campionato è nato male, tutti gli sviluppi di questa stagione sono fatti per essere certi che il lavoro che stiamo facendo per la vettura del 2021 sia quello giusto. Questo è il vero obiettivo, per poi accelerare sulla vettura del prossimo anno".