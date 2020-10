Fermi ai box a causa del maltempo, Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Toto Wolff sono stati protagonisti di una lunga chiacchierata nel paddock per ingannare il tempo. Il tutto rigorosamente in tedesco. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA GIORNATA DI LIBERE AL NURBURGRING