Pioggia e nebbia fermano l'attività in pista al Nurburgring. Cosa hanno fatto i piloti ai box per far passare il tempo? Leclerc ha trovato un modo quantomeno curioso e autoironico. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LIBERE CANCELLATE AL NURBURGRING: LA GIORNATA