Ospite al 'Festival dello Sport', Lewis Hamilton ha parlato di un episodio accaduto a Parma quando aveva 13 anni: "Ero per la prima volta in Italia per una gara e alcuni ragazzini mi hanno urlato di tutto. Ho subito atti di razzismo, per fortuna ho risposto in pista e non con i pugni, altrimenti sarei finito in galera. Il segreto della Mercedes? Il lavoro di squadra".

Lewis Hamilton ha parlato al 'Festival dello Sport' in una lunga intervista, toccando molti temi, a partire dal suo record di vittorie in F1 che potrebbe arrivare al Nurburgring: "Per me era un grande obiettivo arrivare in Formula 1, essere affiancato a un mito come Schumacher è incredibile. Ho vinto sei titoli, potrei vincerne altri. E' fantastico".

"La delusione più grande è stato perdere il Mondiale 2007" "La prima volta che sono salito su una F1 era il 2005 - ricorda Hamilton -. Volevo fare bella figura con i boss della McLaren, che mi avevano messo sotto contratto molto giovane. Mi ricordo le vibrazioni e un grande sorriso quando sono partito". Poi Lewis apre l'album dei ricordi: "La miglior vittoria penso sia Monaco 2008, ma anche Silverstone nello stesso anno. Adoro le gare sul bagnato. Anche in Germania 2018 ho fatto una grande rimonta, con condizioni variabili ed è stata una grande gara - ha detto -. La più grande delusione è stata perdere il Mondiale del 2007, è stata davvero difficile da digerire. Fortunatamente ci siamo ripresi da quel momento".

"Prendo ispirazione da Ali, Serena e Mandela" "Prendo ispirazione da tante persone, Ali è il mio atleta prefetito: aveva carisma, stile, tecnica. Sono fonti di ispirazione anche Serena Williams, Nelson Mandela. Più cresco e vedo grandi personaggi di colore che fanno sognare in grande una popolazione. Sono fonte di ispirazione anche per i bambini". Sul tema del razzismo: "Non ho trascinato tutta la F1, il processo è ancora in corso. Tanti sono rimasti in silenzio, ci vorrà del tempo. Abbiamo un ruolo importante, dobbiamo parlare e agire, abbiamo ognuno una responsabilità per migliorare le nostre vite. Voglio portare un cambiamento, questo è il mio sogno". Infine sul segreto delle vittorie in Mercedes: "Il segreto della Mercedes è il lavoro di squadra, si vince e si perde insieme. Abbiamo una grande leadership, il nostro capo capisce le persone. Il mio ruolo è quello di stimolare gli altri, sono come un radar".