Dopo Nurburgring e Russia, la Ferrari porta anche a Portimao degli aggiornamenti: un percorso che continua senza rivoluzioni tecniche, ma con piccoli step con un occhio al Mondiale 2021.

E' la politica dei piccoli passi. Dopo le gare del Nurburgring e di Sochi, anche a Portimao continua il percorso della Ferrari con una serie di aggiornamenti che non rappresentano certo una rivoluzione ma prevedono una serie di piccoli step con uno sguardo non solo a questo Mondiale ma anche al 2021. Quella di Portimao sarà dunque un'altra tappa nello sviluppo della Ferrari: mi aspetto di vedere delle novità nella parte del fondo dopo quelle viste nella parte anteriore della monoposto. La Rossa arriva in Portogallo dopo una buona qualifica in Germania, figlia di un gran giro da parte di Leclerc, ma anche dopo una gara ancora senza tanta velocità e di problemi nella gestione delle gomme. Aspettiamoci un passo in avanti, ma sempre con i piedi per terra. La Ferrari può senz'altro spostarsi dalla zona centrale della classifica guadando all'insù, ma è chiaro che Mercedes e anche la Red Bull restano lontane.