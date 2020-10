Nella settimana del GP del Portogallo viene ufficializzato il divorzio di Haas da Grosjean e Magnussen: l'anno prossimo il team statunitense affronterà il Mondiale con una coppia completamente nuova. In pole il russo Nikita Mazepin che potrebbe essere affiancato da Mick Schumcher. Se questo puzzle si completasse in questo modo di fianco a Kimi Raikkonen in Alfa Romeo rimarrà Antonio Giovinazzi

