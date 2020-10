Dalle 12 su i motori per la prima sessione di prove libere a Portimao, dove la F1 arriva per la prima volta nella sua storia. Alle 16 sarà la volta delle FP2. La Ferrari porta per il terzo GP di fila degli aggiornamenti. GP Portogallo, tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



GUIDA TV: IL WEEKEND DI F1 SU SKY