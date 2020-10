Il pilota messicano, che dalla prossima stagione non sarà più con la Racing Point, sarebbe alle prese con una serie di contatti per decidere il suo futuro: "Non vi dico con chi". Ma assicura sulla bontà del progetto. Nel fine settimana la F1 è in Portogallo: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV: IL PROGRAMMA SU SKY

"Terrò per me tutti i contatti e le trattative con altri team. Ci sono solo poche squadre disponibili". Tiene segrete le scelte per il futuro Sergio "Checo" Perez, che dalla prossima stagione non sarà più sulla Racing Point e cerca un sedile. "Quello che posso dire è che parlo di un buon progetto che mi consente di continuare a un buon livello", ha aggiunto il messicano nella conferenza stampa del giovedì in Portogallo.

Perez ha poi risposto anche a una domanda su Nico Hulkenberg, altro pilota con un futuro da capire e che è stato suo compagno di squadra dal 2014 al 2016 in Force India: “So quanto sia bravo Nico, per me non è stata una sorpresa quello che ha fatto in macchina e per me merita un posto".