Dalle 14.10 la diretta della dodicesima prova del Mondiale di F1. Peggiora il meteo, forti raffiche di vento e nuvole minacciose (60% di possibilità pioggia). Hamilton dalla pole e Mercedes al primo match point per il titolo Costruttori. Ferrari in ripresa: il quarto posto di Leclerc è una speranza per la gara a Portimao. Più indietro Vettel. Il GP è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)