Un contatto tra due monoposto non è un fatto frequente durante le prove libere di Formula 1, ma a Portimao è accaduto nella seconda sessione: ecco l'episodio tra la Red Bull di Verstappen e la Racing Point di Stroll. Il crash è finito sotto investigazione, ma non c'è stata penalità per nessuno dei due: un'incomprensione secondo la direzione gara. Il GP del Portogallo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

