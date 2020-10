Ci si diverte a Portimao, dove la Formula 1 approda per la prima volta: nelle Libere 1, all'uscita in pista, Carlos Sainz via radio esclama: "E' incredibile, sembra Tokyo Drift!". Il suo compagno alla McLaren, Lando Norris, va oltre e canticchia: "Vado su e giù come sulle montagne russe". GP Portogallo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Che fosse una pista divertente, lo avevano previsto tutti. Ma che fosse così tanto divertente, forse quello non se lo aspettavano nemmeno loro. Le prime libere del GP di Portogallo hanno regalato emozioni ai piloti, che per la prima volta hanno percorso i saliscendi dell'Autódromo internacional do Algarve. Carlos Sainz è stato tra i primi a scendere in pista ed è rimasto impressionato dalla sequenza di saliscendi, unici nel loro genere in F1. Lo spagnolo della McLaren ha commentato così via radio con il suo box: "E' incredibile, sembra Tokyo Drift". Per chi non lo conoscesse, Tokyo Drift è uno degli episodi della saga 'Fast and Furious', in cui si guidava come ben rappresentato dalla GIF qui sotto...