Tutto deciso nel finale a Portimao, con Bottas che sembrava destinato alla pole dopo aver dominato anche tutte le sessioni di prove libere. Poi, come un fulmine, Hamilton è andato a conquistare il primo posto nella griglia di partenza in 1:16.652. Riviviamo i momenti più emozionanti della qualifica. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IL MEGLIO DELLE QUALIFICHE A PORTIMAO