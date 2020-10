Nulla è stato ancora deciso nel team anglo-austriaco, ma Albon non ha certezze per il suo futuro e sono giorni decisivi. Il thailandese sogna ovviamente la conferma, ma sullo sfondo c'è Hulkenberg. La scuderia al momento valuta diverse opzioni, come quella di puntare per la prima volta dopo quindici anni a un "mercato esterno" e non sul programma giovani per rinnovare la line-up dei piloti. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

PORTIMAO, DIRETTA DELLE QUALIFICHE