Hamilton ancora una volta straordinario e la pole in Portogallo conferma che premia avere malizia e talento su piste come questa. Ma vale anche per Vertappen e Leclerc: chiamateli i magnifici tre.

E se si vogliono fare confronti forti tra compagni di squadra anche quello tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel sta cominciando a essere impietoso. Con il quarto posto in griglia dietro a Verstappen, a soli quattro decimi dalla pole, il monegasco è arrivato a quota 10 contro 2 in qualifica nei confronti del quattro volte campione del mondo, che parte invece quindicesimo. In Ferrari la strategia dei piccoli passi, ma mirati, con gli aggiornamenti sta funzionando. Lo si è visto nei riscontri cronometrici ma anche nella possibilità, che alla fine è riuscito a cogliere solo Leclerc, di provare a passare in Q3 e quindi di conseguenza partire con le gomme medie come le Mercedes. Mentre Verstappen ha le soft. E’ un punto di partenza importante per Leclerc, che ora dovrà dimostrare che la sua Rossa è migliorata anche nella gestione della lunga distanza. Là dove il talento non basta.