Nuovo record del mondo stabilito da Lewis Hamilton: in Portogallo è arrivata il 92° successo della sua strepitosa carriera. Stacca la leggenda Schumacher e diventa il pilota più vincente nella staoria della Formula 1. Il Circus torna domenica prossima con la gara di Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Doppietta Mercedes nel Gran Premio di Formula 1 del Portogallo. Vittoria per Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra Valtteri Botttas e la Red Bull di

Max Verstapppen. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Per Hamilton è la 92^ vittoria in carriera, nessuno come lui: aveva già eguagliato Michael Schumacher, a Portimao c'è stato il sorpasso. Di seguito tutte le statistiche sul campine britannico dopo la dodicesima prova della stagione: