Messaggio di Norris su twitter: "Devo fare delle scuse. Mi sono comportato come uno stupido ultimamente sui media nelle interviste, con alcune dichiarazioni non ho avuto il rispetto che avrei dovuto avere per certe persone. Ma non fa parte di me, non sono fatto così, chiedo scusa a tutti". Il pilota della McLaren non ha specificato a cosa si riferisse, ma in parte è probabile che alludesse alle critiche rivolte a Stroll dopo quanto successo nel GP del Portogallo. Dopo l'incidente in gara, infatti, Norris aveva attaccato così in collega: "Non ha imparato da quello che è successo venerdì, quando ha causato un incidente che ha coinvolto Verstappen. Sembra davvero che Stroll non impari da quello che fa, dagli errori che commette. Spero non si ripeta più".