Emozionante performance artistica di Lewis Hamilton, recordman di vittorie in F1, che su Instagram ha postato un paio di storie in cui è impegnato al pianoforte mentre canta 'Hide & Seek': "Sto giocando con un po' di idee e provando ancora una volta a imparare a suonare il piano". Il britannico, che ha avviato anche una carriera come cantante rap, dimostra un gran talento anche dietro alla tastiera

