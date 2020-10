In occasione del Gran Premio di Imola , un luogo simbolico sia per Alfa Romeo sia per il mondo del motorsport italiano, il brand celebra questo annuncio e rende omaggio a tutti i suoi appassionati mostrando la monoposto C39 con una livrea esclusiva realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo. La speciale livrea esibirà il tricolore italiano in un lampo rettilineo sulla parte superiore del cofano motore e sulla piastra terminale dell’ala posteriore, che sfuma nel tema che contraddistingue la nuova livrea 2020, denominato “speed pixel” e caratterizzato da un trattamento grafico lineare e dinamico. Sempre sul cofano motore, in posizione di rilievo, compare il logo esclusivo per il 110° anniversario Alfa Romeo, affiancato dalla scritta “Welcome back, Imola” che sottolinea l’iconicità del circuito, fra i più importanti in Italia. Imola è stata teatro di memorabili vittorie Alfa Romeo nelle tre categorie Touring, Sport e Formula 1.

Alfa Romeo e Gruppo Sauber: una partnership tecnico-commerciale

La partnership tra Alfa Romeo e il Gruppo Sauber non si limita all’ambito sportivo: la collaborazione consente di trasferire le competenze tecniche di Sauber Engineering anche su vetture Alfa Romeo, sfruttando il know-how dei dipartimenti di ingegneria e aerodinamica di Sauber, nonché la sua competenza nella produzione additiva e di materiali compositi. Inoltre, Alfa Romeo affida a Sauber Engineering la produzione del maggior numero di componenti in carbonio della Giulia GTA e della GTAm, in particolare di quelli che influiscono sull’aerodinamica. Fra questi si annoverano il nuovo paraurti anteriore e lo splitter anteriore regolabile, le minigonne laterali, l’estrattore, lo spoiler GTA e l’aerowing GTAm. Grazie alle ali anteriori e posteriori regolabili manualmente, Giulia GTAm è in grado di adattare il carico aerodinamico a qualsiasi tipo di pista o strada, rispondendo perfettamente alle richieste e alle preferenze del pilota. Lo sviluppo aerodinamico in galleria del vento non è stato limitato all’ala ma è stato testato anche il sottoscocca che, come su Giulia Quadrifoglio, è interamente carenato. GTA e GTAm sono dotate inoltre di un nuovo estrattore dedicato in grado di aumentare l’effetto suolo della vettura e di garantire in tal modo un’ottima tenuta di strada ad alte velocità. In particolare, sulla Giulia GTAm la configurazione aerodinamica implementata è in grado di sviluppare il doppio del carico rispetto alla Giulia GTA, e il triplo rispetto alla Giulia Quadrifoglio, che già in precedenza rappresentava il riferimento nel suo segmento.