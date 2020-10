L’Albert Park anche nel 2021 prima gara del Mondiale di F1? Sembra non esserci alcun dubbio stando alla nota ufficiale dell'AGPC - Australian Grand Prix Corporation - che si occupa dell'organizzazione della gara di Melbourne. Dunque l'Australia è nella in cima alla lista della bozza del calendario per il Mondiale 2021 che verrà resa nota nelle prossime settimane da Liberty Media. Sul circuito di Melbourne non si è corso in questa stagione dopo il primo caso di Covid-19 riscontrato in un membro del team McLaren. Il 27 ottobre, inoltre, l'Australia ha dichiarato la fine del lockdown dopo 7 mesi.