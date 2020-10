In corso la prima e unica sessione di libere in programma a Imola: i piloti hanno a disposizione solo 90' per prendere confidenza con la pista. Si comincia alle 10, poi le qualifiche alle 14. Si corre qui dopo 14 anni dall'ultima volta e nel ricordo del mito Ayrton Senna. Domenica gara alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV, IL PROGRAMMA DI IMOLA SU SKY