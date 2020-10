Il presidente della Formula Imola al Resto del Carlino dopo la mancata deroga per l'apertura al pubblico del prossimo GP di F1: "Non c'è rabbia, ma rammarico. L'impatto negativo non sarà solo per l'Autodromo ma per tutto l'indotto" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

“Non c’è rabbia, ma rammarico. Tutti gli sforzi fatti dal punto di vista organizzativo per assicurare una gestione del pubblico in massima sicurezza, con sovrabbondanza di controlli sanitari, non sono stati sufficienti". Così Uberto Selvatico Estense, presidente di Formula Imola, ha commentato al Resto del Carlino la chiusura al pubblico del GP dell'Emilia Romagna, decisione che rientra tra le misure per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19.