Il pilota spagnolo continua a preparare il rientro in Formula 1 con la Renault nel 2021: seguirà la gara di Imola nel fine settimana, poi tornerà in pista per altri test. Il GP dell'Emilia Romagna live su Sky Sport F1 e Sky Sport

Non c'erano dubbi: Fernando Alonso fa sul serio e non vuole che il suo ritorno in Formula 1, nel 2021, sia una semplice passerella. Il pilota spagnolo, dopo i primi test a Barcellona, continua a lavorare a stretto contatto con co il team Renault. Sarà infatti a Imola in questo fine settimana, per seguire la tredicesima gara del Mondiale 2020, per poi spostarsi in Bahrain. Qui, sulla pista di Sakhir, sarà protagonista di altri test con la RS18 dal 4 al 5 novembre.