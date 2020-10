Sarà una sfida complicata quella che aspetta i piloti, con soli 90' per conoscere un tracciato nuovo come quello di Imola. Serviranno talento e razionalità, a cominciare dalla Ferrari, chiamata a confermare i passi in avanti di Portimao. Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Serviranno talento e razionalità. Per trovare il limite e centrare un buon setup piloti e team a Imola avranno infatti solo 90 minuti. Un'unica sessione di libere prima di andare in qualifica nella quale trovare più risposte possibili, su un tracciato magico sì, ma soprattutto tecnico e sicuramente non semplice da interpretare, che c'entra poco con Portimao.

E' una sfida entusiasmante e non per tutti, come hanno confermato in tanti partendo da Charles Leclerc. Dinamiche che potrebbero trasformare la prima giornata di azione in pista più selettiva ma proprio per questo ancora più allettante. La SF1000 qui non avrà ulteriori e importanti aggiornamenti come invece è stato per le ultime gare, ma adattamenti e qualche piccolo accorgimento. L'obiettivo Ferrari di queste ultime gare, partendo proprio da Imola, sarà confermare quanto visto di buono soprattutto in Portogallo.

La direzione presa a Maranello sembra essere quella giusta, come confermato da Mattia Binotto, ma ora servono altre conferme. Provando a esaltare la Rossa in qualifica ma cercando soprattutto la stessa costanza che Leclerc è riuscito a dimostrare sulle montagne russe portoghesi.

Intanto sono state proprio costanza e crescita a far ottenere meritatamente ad Antonio Giovinazzi il rinnovo anche per il 2021. Come da previsioni la coppia Alfa Romeo è stata confermata al gran completo. Quella Williams pure. Il sedile più pregiato, al quale Perez sta puntando, è quello di Albon in Red Bull. Il tempo stringe, ma per lottare contro la Mercedes Horner e Marko son costretti per la prima volta a guardare più in là, con razionalità anche al talento.