Charles Leclerc alla vigilia del weekend di Imola: "Adoro questa pista, non ci sono margini d'errore. In generale mi piace molto il calendario 2020, con circuiti come Mugello e Portimao, molto differenti da quelli a cui siamo abituati".

Charles Leclerc è pronto per affrontare il GP dell'Emilia Romagna , indubbiamente uno dei più sentiti in casa Ferrari , visto che si corre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

"Pista emozionante per noi piloti"

"Adoro questa pista, non hai margine di errore - ha detto Leclerc in conferenza stampa -. E' emozionante per noi piloti. Mi piace molto questo calendario, anche se stilato per un'annata speciale. Ci sono piste entusiasmanti come Mugello, Portimao e ora Imola. Sono tracciati diversi da quelli a cui siamo abituati. Qui a Imola ho guidato nelle categorie inferiori e non vedo l'ora di tornarci".