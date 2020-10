Un solo turno di prove libere, con il venerdì che diventa il giorno della conferenza stampa. Sabato le FP1 alle 10, alle 14 le qualifiche. Domenica la gara scatta alle 13.10. Qui tutto il programma del GP dell'Emilia Romagna in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport F1 (canale 201)

La Formula 1 torna a Imola, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, 14 anni dopo l'ultima volta: era il 2006 e la gara terminò con il successo di Michael Schumacher e della Ferrari. Tutto il weekend sarà raccontato in diretta su Sky Sport, ma attenzione agli orari e al programma che cambiano!

Il "programma compresso": come e perché cambiano gli orari

Il Circus torna a Imola, dunque, ma in un contesto molto diverso dal passato, complice la pandaemia da coronavirus che ha imposto, in vista degli spostamenti dei team, un "programma compresso" per l'organizzazione del weekend. Il venerdì di libere, infatti, a Imola diventa il venerdì della conferenza stampa.