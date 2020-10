Il pilota dell'Alpha Tauri sul quarto tempo nelle qualifiche a Imola: "Il mio miglior risultato della stagione, nel gruppo Red Bull, di sempre in F1. Ed è bello averlo fatto qui è speciale anche perché indosso un casco per omaggiare Senna. Lui un mio idolo da quando ero bambino". Domenica gara alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IMOLA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE