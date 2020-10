Il meteo per le due giornate del weekend di Formula 1 a Imola, dove si corre per la tredicesima tappa del Mondiale 2020. Domenica gara alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) IMOLA, LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE

La Formula 1 corre a Imola in un weekend che, eccezionalmente, si sviluppa su due giornate: sabato con unica sessione di libere e le qualifiche, domenica gara alle 13.10. Come sempre, tutto verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Ma che tempo fa e farà a Imola in vista del GP dell'Emilia Romagna?

Sabato 31 ottobre, libere e qualifiche Cielo sereno e temperatura dell’aria tra gli 11 e i 16° C per l'unica sessione di prove libere. Sole anche per le qualifiche cominceranno alle 14, temperature tra i 16 e 19° C. Vento praticamente assente.