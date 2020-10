Valtteri Bottas partirà dalla pole a Imola, davanti a Hamilton, Verstappen e il sorprendente Gasly. Settimo tempo per Leclerc, 14° per Vettel. Ultima l'Alfa di Giovinazzi. Domenica il GP dell'Emilia Romagna alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Valtteri Bottas piazza la zampata vincente e conquista la pole position nel GP dell'Emilia Romagna. Per il finlandese 15^ pole della carriera, la quarta di questo 2020. Prima fila tutta Mercedes (74^ completa, 10 su 13 quest'anno), con Lewis Hamilton secondo davanti a Max Verstappen e Pierre Gasly, che onora al meglio il casco celebrativo di Ayrton Senna eguagliando il suo miglior piazzamento in qualifica (4° come in Germania 2019). Settimo tempo per Charles Leclerc, quattordicesimo per Sebastian Vettel. Ultima l'Alfa di Antonio Giovinazzi.