Domenica da incorniciare per l'Alfa Romeo, che manda a punti entrambe le vetture per la prima volta nel GP dell'Emilia Romagna. Scattati dall'ultima e dalla 18^ posizione, Giovinazzi e Raikkonen sono stati protagonisti di una rimonta eccezionale, con la scuderia del Biscione che porta a casa 3 punti inaspettati, viste le premesse. Il modo migliore per celebrare il rinnovo di contratto dei due piloti in vista del 2021.