Charles Leclerc vede il bicchiere mezzo pieno dopo il 5° posto al GP di Imola: "Weekend positivo, buone sensazioni nel primo stint con la soft. Siamo andati meglio in gara che in qualifica, gestendo bene le gomme. Lottare con Ricciardo per il podio? Avevo gomme fredde, lui ne aveva di più" GP IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS

Charles Leclerc ha chiuso al 5° posto il GP dell'Emilia Romagna. Il monegasco della Ferrari è stato protagonista di una gara in cui ha battagliato nel gruppo alle spalle di Mercedes e Verstappen, arrivando anche a lottare per il podio nei giri finali, quando non è riuscito a portare in temperatura le gomme.

"Abbiamo gestito bene le gomme" "Pit stop anticipato nel primo stint? Non lo so, devo ancora guardare i dati - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Avevo l'impressione di avere ancora la gomma ma abbiamo deciso di fermarci. Ieri eravamo tutti molto vicini, oggi abbiamo gestito bene le gomme. Forse siamo andati un po' meglio in gara. Sicuramente è stato un weekend positivo, anche se vorremmo essere più in alto. Il primo stint così positivo ci dà fiducia per il futuro".