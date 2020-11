Nel giorno del succeso a Imola, Lewis Hamilton per la prima volta avanza dubbi sul futuro in Mercedes. La trattativa per rinnovare il contratto è ancora in corso e al termine del GP dice: "Non so nemmeno se ci sarò l'anno prossimo, non ho garanzie. Mi piacerebbe restare in Mercedes, mi sento forte, ma al momento non lo so". Su Wolff, che potrebbe ricoprire altri incarichi in Mercedes: "La sua decisione non mi preoccupa" GP IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS

La trattativa tra Lewis Hamilton e Mercedes per il rinnovo del contratto in vista del 2021 resta aperta. In questo contesto arrivano però a Imola alcune dichiarazioni del sei volte campione del mondo, che per la prima volta in carriera sta tardando molto il prolungamento con la scuderia tedesca e che per la prima volta mette non dà certezze sulla sua permanenza in Mercedes, team che resta comunque sua prima opzione per il prossimo Mondiale: "Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po' - ha aggiunto il campione del mondo in conferenza stampa dopo il successo in Emilia Romagna -. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo". Il tutto inserito ovviamente in un gioco delle parti in cui Lewis può vantare 72 vittorie dal 2013 ad oggi e ben cinque Mondiali (il sesto è a un passo) con la Mercedes.