Le conferme arrivate a Imola da parte di Alfa Romeo e Williams chiudono altri due capitoli importanti in vista del Mondiale 2021, dove sono da assegnare ancora sei sedili. Tra questi spiccano Mercedes, Red Bull e Aston Martin, con il mercato sempre più aperto.

Il venerdì di Imola, seppur senza emozioni in pista, ha regalato importanti novità in vista del Mondiale 2021. In primis ci ha pensato l'Alfa, che ha confermato per la prossima stagione la coppia formata da Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Poco pù tardi, è arrivata anche l'ufficialità della coppia di piloti della Williams in vista del 2021, che resta quella con George Russell e Nicholas Latifi. Quattro conferme, dunque, che vanno ad aggiungersi ad altri tasselli in vista del prossimo campionato del mondo.

Mercedes, Hamilton rinnova? leggi anche Red Bull, Perez al posto di Albon? In totale sono sei i posti ancora liberi in griglia per il 2021. Manca all'appello il compagno di Valtteri Bottas, con la Mercedes e Lewis Hamilton che da mesi stanno trattando il rinnovo del contratto: il recordman britannico, che 'vede' il settimo titolo iridato, corre con il team tedesco dal 2013.

2020 Portuguese GP - Lewis Hamilton, il suo rinnovo con Mercedes ancora non è arrivato

Red Bull, chi al fianco di Verstappen? approfondimento Red Bull, Perez al posto di Albon? Un altro sedile molto ambito è quello della Red Bull, che si separerà da Albon e deve scegliere il compagno da affiancare a Max Verstappen: l'ultimo rumors è che a Milton Keynes starebbero pensando a Sergio Perez.

Sergio Perez, il messicano potrebbe raggiungere Max Verstappen in Red Bull

Aston Martin, manca il compagno di Vettel Stesso discorso per la neonata Aston Martin, che al momento ha sotto contratto il solo Sebastian Vettel, che lascerà la Ferrari per accasarsi con la scuderia che raccoglierà l'eredità della Racing Point.

Alpha Tauri, chi sarà il compagno di Gasly? approfondimento Kvyat: "Futuro? Non sono preoccupato" L'Alpha Tauri ha appena confermato Gasly, a cui manca un compagno per il 2021. Kvyat ha già dichiarato di non essere "preoccupato per il futuro. Se sarà in F1 bene, altimenti andrà bene lo stesso".

Rivoluzione Haas, largo ai giovani approfondimento Schumi Jr, si aprono le porte della F1 per il 2021 Vuoto al momento il box della Haas, che ha già ufficializzato l'addio agli attuali piloti Magnussen e Grosjean e che potrebbe virare su due giovani come Mick Schumacher e Nikita Mazepin.