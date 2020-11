I dubbi avanzati sul suo futuro non oscurano quanto fatto in gara a Imola. Per capire chi è Leiws diventa emblematici il team radio in cui ha ordinano al muretto di non fermarlo per il cambio gomme: "Sto incrementando il passo, don't stop me". Con una serie di giri da qualifica, il britannico si è costruito lì la vittoria, andando poi a prendersi anche il giro più veloce all'ultimo passaggio IMOLA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

"Ho trovato il ritmo, non fermatemi". Questo team radio di Lewis Hamilton durante il GP dell'Emilia Romagna è emblematico. Va dato atto alla Mercedes che ha lasciato gara libera tra il britannico e Valtteri Bottas, perché avrebbe fermato il giro dopo anche Lewis per effettuare la stessa strategia del compagno. Via radio, Hamilton si è aperto: "Sto incrementando il passo, don't stop me, non mi fermate adesso". Si è costruito lì la vittoria, attraverso una serie di giri da qualifica.

La sua firma sul GP approfondimento Hamilton: "Non so se sarò qui nel 2021" Infine ha voluto mettere la sua firma in un GP molto emotivo per lui, facendo giri veloci e facendo segnare il giro più veloce all'ultimo. In una gara già vinta, Hamilton si è messo a fare il giro veloce all'ultimo passaggio. L'episodio della virtual safety-car non toglie nulla al successo di Lewis: gli ha dato sicuramente un vantaggio, ma paradossalmente lo danneggia, perché il suo 93° trionfo in carriera, il primo in un luogo sacro come Imola, se l'era già costruita.