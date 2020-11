La FIA ha comunicato i calendari provvisori di Formula 2 e Formula 3: la grande novità è che si correranno tre gare per ogni round. Per la F2 tappa in Italia a Monza dal 10 al 12 settembre, in concomitanza con il GP di F1 F1, IL CALENDARIO PROVVISORIO DEL 2021

La FIA ha ufficializzato il calendario provvisiorio per il Mondiale 2021 di Formula 2 e Formula 3. La grande novità per la prossima stagione è che per ogni round si correranno tre gare. I calendari dovranno essere approvati dal World Motor Sport Council.

Formula 2, il calendario provvisorio del Mondiale 2021 Sono otto le tappe del Mondiale di F2, che prenderà il via il weekend 26-28 marzo a Sakhir, per concludersi a inizio dicembre a Yas Marina. Il totale delle gare è dunque di 24, esattamente come negli ultimi tre anni. Tappa anche in Italia, a Monza, dal 10 al 12 settembre.