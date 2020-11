Il pilota della Mercedes in Turchia potrebbe laurearsi campione per la settima volta. In conferenza spiega la differenza tra ciò che per lui è la pista e quello che rappresentano le altre battaglie al di fuori della F1: "Vincere è qualcosa che riguarda solo te stesso e non è paragonabile con la lotta per contrastare razzismo e disuguaglianze, che sono qualcosa di molto più grande"

GP TURCHIA IN DIRETTA SU SKY: DOMENICA ALLE 11.10