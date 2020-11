"Macchina più debole, ne esco rafforzato come pilota"

"Cosa avrei fatto con una macchina più forte quest'anno? Non faccio ipotesi, la macchina è più debole rispetto al passato. Ma questa situazione mi ha reso ancora più forte - ha spiegato Leclerc in conferenza stampa -. Nei momenti difficili ho trovato la determinazione in altri modi, concentrandomi su me stesso e cercando mi migliorarmi. Non possiamo lottare per il podio o per la vittoria, dobbiamo lottare per posizioni più basse in classifica, ma anche questo conta tanto per me. Anche in termini di pazienza in passato non ero una persona molto paziente, ma adesso devo gestire la situazione in cui mi trovo. Posso dire di essere un pilota più forte rispetto all'inizio della stagione. Se questo sia grazie oppure a causa della situazione della stagione, non so dirlo. Il mio approccio non è cambiato più di tanto, cerco di analizzare i miei punti deboli e migliorare in quelli".