Alla vigilia del GP di Turchia, Sebastian Vettel parla della sua ultima stagione in Ferrari: "Non sono contento del mio rendimento, è stata una stagione negativa. Non posso paragonarla a quella di Leclerc, che riesce sempre a massimizzare il valore della vettura. Sta guidando con maturità e abilità" GP TURCHIA SU SKY: GUIDA TV

Sebastian Vettel traccia un bilancio della stagione a quattro gare dalla fine con la sua esperienza in Ferrari. Il tedesco, che a fine anno lascerà Maranello per approdare in Aston Martin, torna in Turchia, dove aveva vinto nel 2011 quando guidava la Red Bull.