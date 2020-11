Questa sera lo speciale "Breaking Red", l'intervista a Carlos Sainz: il pilota spagnolo si racconta e racconta la sua ultima stagione in McLaren prima del passaggio alla Ferrari dal 2021. "Quello che sarà dal 2021 non mi toglie concentrazione, magari ci penso quando sono a casa...". Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport F1 (canale 207)

Per cosa ricorderai questa stagione che ormai è agli sgoccioli?

"E' l'anno del contratto della Ferrari, l'anno in cui ho fatto un altro podio, poi Portimao. Per me è un anno speciale. Certo, è difficile dire in senso generakle che sia stato un buon anno per tuttI e per tutto quello che sta succedendo. E' diverso, strano, complicato mantenere dei buoni ricordi".

La gara di Monza resta una grande occasione persa?

"Non più, ora la vedo come una chance avuta per farmi vedere un po' di più. Con la bandiera rossa era impossibile vincere.,ma Monza è uno dei più bei ricordi che conserverò nella mia vita".