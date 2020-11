Libere 1 a Verstappen, Leclerc 3°

Libere 1 in Turchia chiuse con il primo tempo di Verstappen su Red Bull in 1:35.0. Buoni segnali dalla Ferrari: Leclerc terzo in 1:35.5, quinto Vettel. Hamilton se la prende comoda: quindicesimo, nel weekend può diventare campione. Problemi per la McLaren di Sainz. Si torna in pista alle 13 per le FP2. Domenica il GP alle 11.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)Il weekend di Istanbul è in diretta su Sky Sport F1 e Sky SportUno

GP TURCHIA LIVE SU SKY: DOMENICA ALLE 11.10