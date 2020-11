Condizioni complicate a Istanbul per un asfalto scivoloso e molto insidioso anche a causa della pioggia. Ci sono precedenti in Formula 1, il primo ci riporta al 1958. Ma è dalla MotoGP che arriva il caso più simile a quello turco. Il GP domenica alle 11.10 live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Condizioni al limite a Istanbul per una pista scivolosa che, anche nelle terze libere, a indotto a una lunga serie di testacoda. Colpa dell'asfalto risistemato recentemente e di una totale mancanza di grip legata anche all'assenza di altre competizioni in grado di rendere il tacciato più gommato. Come se non bastasse, nel sabato turco ci si è messa anche la pioggia. Ma rimanendo "aderenti" alla questione dell'asfalto, andamo a ricordare quelli che sono stati i precedenti, più o meno analoghi, in Formula 1. Dal passato della MotoGP, invece, arriva il caso più simile a quello del weekend in corso.