Scattato il GP di Turchia, con Stroll davanti e Perez. Super avvio per Vettel, Leclerc a centro gruppo. Hamilton a caccia del 7° titolo come Schumacher, Bottas nelle retrovie. Pista bagnata e con grandi problemi di aderenza. La gara di Istanbul è ora in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA MOTOGP SCATTA ALLE 14 LIVE SU SKY