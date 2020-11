Parte in salita la rincorsa di Lewis Hamilton al 7° titolo iridato, raggiungibile già domenica a Istanbul: "Abbiamo faticato, è stata tra le qualifiche più difficili della carriera. In gara non so proprio cosa aspettarmi", ha spiegato il britannico, che scatterà dalla sesta posizione in griglia. Attenzione agli orari di domenica: il GP alle 11.10, sempre live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

"Una delle più difficili sessioni di qualifiche della carriera". Non usa giri di parole Lewis Hamilton al termine delle prove in Turchia, chiuse al 6° posto dopo una due giorni davvero complicata per il britannico e la sua Mercedes. "Ho fatto tutto quello che potevo, non potevo fare di più - ha spiegato Hamilton al termine della giornata -. La pista era terribile. Per qualche strana ragione, qualcuno andava meglio di altri sul bagnato. Noi abbiamo faticato".