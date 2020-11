"Faticato con le gomme, piloti non potevano fare di più"

"Sicuramente il nostro livello non era quello richiesto - ha detto Laurent Mekies, Direttore Sportivo della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport -. Sapevamo di essere in difficoltà sotto la pioggia. Stamattina andavamo un po' meglio, siamo andati in qualifica con certe condizioni e non abbiamo fatto bene. Abbiamo faticato nella finestra per le gomme, speriamo di fare meglio in gara domenica. La prestazione in Q2 non era sufficiente per andare in Q3. Anche i piloti sono stati sorpresi. C'è stata una netta differenza di prestazione in negativo rispetto alle altre sessioni. La finestra non era corretta per noi. I piloti non potevano fare molto di più".