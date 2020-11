Lance Stroll ha conquistato la pole position del GP di Turchia, quart'ultimo appuntamento del Mondiale. In prima fila anche Max Verstappen, con Lewis Hamilton 6°. Sebastian Vettel partirà 12°, Charles Leclerc 14°. Attenzione agli orari di domenica: il GP alle 11.10, sempre live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Pole a sopresa in Turchia, dove scatterà davanti a tutti Lance Stroll. Il canadese della Racing Point, alla prima pole della carriera, interrompe anche la serie vincente della Mercedes, che era sempre partita dalla prima casella della griglia in questa stagione. Prima fila completata da Max Verstappen, con Lewis Hamilton (al primo match point mondiale) sesto. Entrambe le Ferrari eliminate al Q2: Vettel partirà 12°, Leclerc 14°. Bene invece le Alfa, in Top 10 con Raikkonen e Giovinazzi.