Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'assegnazione del titolo nel Mondiale di F1: oggi Lewis Hamilton potrebbe laurearsi campione per la settima volta in carriera. Un risultato che gli permetterebbe di raggiungere la leggenda Michael Schumacher. Il risultato di oggi però non è scontato a Istanbul, dove è in programma la 14^ tappa del campionato: il britannico della Mercedes non scatta né dalla pole né dalla prima fila e c'è da fare i conti con una pista molto scivolosa e resa ancora più viscida dalla pioggia che ha caratterizzato le ultime ora. Davanti a tutti un poleman a sorpresa, Lance Stroll su Racing Point. Il via della gara è alle 11.10. Di seguito tutti i dettagli della programmazione Sky.