Si va in pista nel weekend per la quindicesima prova del Mondiale 2020. Scarse possibilità di pioggia, temperature tra i 22 e i 28° C. Il GP del Bahrain è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Ultime battute per il Mondiale di F1 2020: nel weekend si corre in Bahrain, per il quindicesimo e trez'ultimo appuntamento della stagione. Titoli già assegnati, ma non mancano gli spunti per guardare alle gare che verranno, spunti soprattutto in chaive 2021. Ma che meteo caratterizzerà la tre giorni di Manama? Queste le previsioni meteo dalle libere alla gara di domenica 29 novembre: