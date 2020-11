"Non sono troppo autocritico, analizzo la situazione e dimentico"

"Se sono troppo autocritico? No, fa parte di me e del mio carattere - ha detto Leclerc a Sky Sport -. La gente ha paura che mi butti giù, sono autocritico ma ho un'altra mentalità rispetto a prima. Adesso esco dalla macchina e analizzo la situazione, poi lo dimentico. Non sto chiuso in camera perché non è andata bene. Quella in Turchia è stata una delle migliori gare, succede: rischierò sempre per una posizione in più, magari in modo meno esagerato". La Ferrari è ancora in lotta per il terzo posto nel Costruttori, con la Racing Point a -24: "L’obiettivo è quello ma realisticamente penso sarà molto difficile - ha spiegato il monegasco in conferenza stampa -. Avremo bisogno di tre week end perfetti, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Penso che dipenderà da quanto sarà valido il lavoro che faremo noi, ma dipende anche dai nostri avversari e a quello che faranno. In passato siamo stati competitivi su questa pista, quindi speriamo di avere un buon fine settimana già da venerdì”.