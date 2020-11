Reduce dal podio di Istanbul, Sebastian Vettel vuole proseguire il momento positivo in Bahrain, terz'ultimo appuntamento del Mondiale: "In Turchia eravamo competitivi, è stato un podio dolce. L'obiettivo è fare bene per chiudere nel migliore dei modi il campionato". Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1

Sebastian Vettel torna in pista dopo il podio conquistato due settimane fa a Istanbul, dove il tedesco ha corso la miglior gara di un 2020 sicuramente molto complicato. In Bahrain , dove Seb ha vinto con la Ferrari nel 2018, cercherà di proseguire il trend positivo.

"Molto dolce il podio in Turchia"

"Il podio in Turchia? C'era della Sprite nello champagne, è stato ancora più dolce - ha detto Vettel a Sky Sport -. E' stato un wekend dove eravamo forti anche con il pacchetto macchina, speriamo che questo risultato ci aiuti a chiudere bene questo campionato. E' questo l'obiettivo". In conferenza stampa, Seb ha aggiunto: "Non ricordo tutti i miei 120 podi ma sicuramente quello in Turchia è stato piacevole. Sarà difficile lottare nuovamente per il podio, anche se qui alcune gare hanno mostrato come il GP possa essere imprevedibile".