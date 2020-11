E' il leader del campionato di Formula 2 e potrebbe diventare campione nel primo dei due appuntamenti consecutivi in Bahrain che chiuderanno la stagione. Mick Schumacher ha il primo match point di una partita che però è ancora molto aperta. In agguato Ilott (secondo) e Tsunoda (terzo). Ma non sono gli unici



Due gare consecutive in Bahrain: dopo una lunga pausa, la Formula 2 torna a girare per la volata finale che assegnerà il titolo 2020. Nel weekend Mick Schumacher, attuare leader del campionato, avrà a disposizione il primo match point per chiudere una partita che però è ancora aperta. Ci sono Callum Ilott e Yuki Tsunoda in agguato, rispettivamente secondo e terzo, ma non sono gli unici che sognano il colpaccio. In tutto sono ancora 96 i punti da assegnare.

©Getty

La classifica e il meccanismo dei punti in F2 Mick Schumacher guida la classifica con 191 punti (2 vittorie e 10 podi). Come detto, alle sue spalle c'è Ilott, altro pilota della Ferrari Academy, a quota 169, mentre Tsunoda è terzo con 147. Seguono Christian Lundgaard a 145. Robert Shwartzman e Nikita Mazepin, entrambi a quota 140. Nel fine settimana la F2 scende in pista con due gare, come da regolamento, e questo è il meccanismo per l'assegnazione dei punti:

Nelle qualifiche che anticipano la Feature Race, chi fa la pole ottiene 4 punti , mentre in Gara-1 (Feature Race, appunto) vanno a punti i primi 10 (come in F1) con questa sequenza si assegnazione: 25 pt, poi 18, 15, 12, 10, 8, 6 ,4, 2, 1.





