A Verstappen le FP3, ancora indietro le Ferrari

BANDIERA A SCACCHI: VERSTAPPEN IL PIU' VELOCE DELLE FP3



Prova l'ala Verstappen, continua a ballare...



2' al termine delle FP3 del GP del Bahrain



Prove di partenza per Leclerc



Non si migliora Hamilton: resta secondo, a 0.2 da Verstappen



8' al termine delle FP3 del GP del Bahrain



Verstappen 1:28.335 e torna al primo posto



Hamilton al comando in 1:28.618



Bottas reagisce alla nostra involontaria gufata! Dall'11° al 1° posto in 1° in 1:28.721



Tante comunicazioni via radio per Verstappen: soddisfatto del bilanciamento



Bottas solo 11° al momento: continua ad essere un weekend difficile per il pilota Mercedes



Prove di partenza per (quasi) tutti



Matteo Bobbi: "Leggero incremento delle velocità delle Ferrari in rettilineo. La macchina appare più bilanciata"



Grande correzione di Bottas. E in cronaca Gené dice "wow!"



Ferrari: Leclec 8°, Vettel 19°



Balla l'ala posteriore di Verstappen, occhio! Intanto si conferma al comando in 1:29.600



27' al termine delle terze libere in Bahrain



Roberto Chinchero: "Non credo che Perez lunedì annunci il pssaggio alla Red Bull, lo vedo fuori dai loro radar anche se sarebbe stata una buona scelta. Ieri Albon l'ha combinata grossa con quel botto..."



Prove di partenza per Leclerc su Ferrari



Hamilton chiude i suo primo tentativo al secondo posto, a 0.3 da Verstappen



Verstappen si mette a dettare il passo in 1:29.617



Perez! Racing al comando in 1:30.159



Norris al comando, poi lo passa Albon in 1:30394



1:31.025 di Giovinazzi che si mette al comando con l'Alfa



Si lancia Vettel con la sua SF1000



38' al termine delle terze libere a Sakhir



Fa il suo ingresso sul tracciato Albon: ieri un brutto incidente con la Red Bull



Si stanno per lanciare ora tutti, Ferrari e McLaren comprese



Sono ancora ai box le Ferrai di Leclerc e Vettel



Primo crono di giornata: 1'32"247 di Raikkonen su Alfa Romeo